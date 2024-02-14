أمين الفتوى: مخالفة قانون البناء حرام شرعا

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف بني على أنه يتهاون فى المصلحة الخاصة في سبيل تحقيق المصلحة العامة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "لو عاوز أبني بيت؛ لازم أرجع للمشرع والقانون اللي بيمنح تراخيص، ولكن التحايل على القانون حرام شرعا، لأنه من قواعد الشرع، ويجوز للحاكم تقييد المباح من أجل المصلحة العامة".

وأكمل: “أنت عاوز تحقق مصلحتك الخاصة وتبنى دور زيادة، وبالتالي ما تفعله مخالف لقانون البناء، وممكن ما تفعله يضر الناس والعامة، ويؤثر ذلك على المرافق العامة”.