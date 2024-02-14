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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني يكشف مخطط إسرائيل لتفريغ الأراضي المحتلة من الفلسطينيين

الاعلامي أحمد المسلماني
الاعلامي أحمد المسلماني

كشف أحمد المسلماني ببرنامج الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة،  الذي يقدمه على قناة الحياة خطة إسرائيل لتفريغ الفلسطينيين من الأراضي المحتلة وفقا لتقرير أوردته صحيفة هارتس الإسرائيلية.

 ونقل المسلماني عن تقرير هارتس أن جيش الكيان الصهيوني قرر تسليح وتدريب المستوطنين في الضفة الغربية بأسلحة ثقيلة تحسبا للرد إذا ما وقع هجوم على غرار أحداث ٧ اكتوبر من جانب حماس في قطاع غزة. 

وقال المسلماني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمن المتطرف في إسرائيل نجحا في فرض إرادتهما على السلطات الإسرائيلية لتجهيز مليشيات مسلحة إسرائيلية استعدادا للمزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين. 

المليشيات الإسرائيلية موجودة بالفعل

وأوضح المسلماني أن المليشيات الإسرائيلية موجودة بالفعل وتستولي دائما على أراضي الفلسطينيين لبناء مستوطنات وتسرق بيوت الفلسطينيين إلا أن هذه المليشيات ستلقى المزيد من الدعم من الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن هناك اربعة تجمعات فلسطينية في الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية وفلسطينيو الداخل “عرب ٤٨”،  بينما تسعى إسرائيل إلى إبادة سكان قطاع غزة وتهجير فلسطيني الضفة والقدس الشرقية إلى الأردن واستمرار ارتكاب جرائم منظمة بحق فلسطيني الداخل لإرغامهم على ترك بلادهم وتهجيرهم طوعيا.

غزة الضفة الغربية المستوطنيين الكيان الصهيونى حماس المليشيات الإسرائيلية إسرائيل

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