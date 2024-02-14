اتصالات النواب: القمة المصرية التركية صفحة جديدة ومهمة للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين

ثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد النائب أحمد بدوى أن القمة المصرية التركية صفحة جديدة ومهمة للعلاقات الاستراتيحية بين البلدين.

وأشار إلى أهمية الزيارة التى تأتى فى وقت مهم للغاية فى ظل الظروف التى تحيط بالمنطقة والتحديات الاقتصادية التى تمر بها الدولتان، معتبرا إياها نقطة مهمة فى مسار العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أن القاهرة وأنقرة أمام فرصة مواتية لتعزيز الشراكة مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتخذ سبيلا لتكون أكثر شمولا في مجالات السياسة والاقتصاد.

وتابع أن الزيارة تكتسب أهمية استثنائية حيث تعد الأولى من نوعها إلى مصر منذ سنوات طويلة من الخلاف السياسي، وتبعث برسالة مفادها أننا نبدأ مرحلة جديدة متطلعين إلى مستقبل يسوده التعاون بما يحفظ أمن الدول واستقرارها.

رفع مستوى العلاقات بين مصر

وقال أن رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا يمهد لتحالف قوي جديد بين قوتين رئيسيتين بالإقليم، قادرتين معًا على مواجهة الأزمات الراهنة والمخططات التي تستهدف المنطقة.