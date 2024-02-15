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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. الفرصة الأخيرة لتقديم التماس على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامح، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لدور يناير، لطلاب القسم الفرنسي.

وأوضحت عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التظلمات (لدور يناير) على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول العام الجامعي للقسم الفرنسي، ابتداء من يوم الأثنين الموافق 5 /2 /2024، ولمدة عشرة ايام من تاريخه، حيث يتنهي موعد التقديم للتماسات على النتائج يوم الخميس 15 فبراير .

وأعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتح باب التظلمات لجميع الفرق لقسم الدراسة القانونية باللغة الانجليزية.

جامعة القاهرة 

أنهت جامعة القاهرة ماراثون امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2024، والتي بدأت في 28 يناير الماضي، وانتهت 13 فبراير الجاري، وأداها ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، وسط إجراءات مُشددة، وشهدت انضباطًا وهدوءًا، ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم توفير جميع الخدمات الطبية والخدمات المعاونة اللازمة لحسن سير وانتظام العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات وضعت وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى نجاح الجامعة في التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، كأحد المسارات التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد، وتحقيق الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا المتطورة والمستمرة في التعليم، ونظم التقويم الإلكترونية الحديثة، تقديم أحدث البرامج التي تستهدف سوق العمل.

من جانبه، قال الدكتور عصام جميل، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إن عمليات تصحيح الامتحانات إلكترونيًا قد بدأت، وسيتم إعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

وأضاف أن برامج التعليم المدمج المتاحة بالمركز هي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

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