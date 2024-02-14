أغنى رجل في مصر.. ناصف ساويرس يعتزم إعادة هيكلة إمبراطوريته

يدرس رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس إجراء "إصلاح جذري" لإمبراطوريته للكيماويات والأسمدة، والذي يمكن أن يشمل تقسيم شركته القابضة الرئيسية وبيع أجزائها، وذلك بعد مبيعات أصول بقيمة 7 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين.

وقال أغنى رجل في مصر، الذي تشمل أصوله الشخصية نادي "أستون فيلا" الإنجليزي لكرة القدم، إنه يتطلع إلى تحول كامل في الشركة التي تشكل جوهر ثروته، مجموعة الكيماويات OCI المدرجة في هولندا.

ويتضمن أحد الخيارات تحويلها إلى شركة ذات أصول نقدية تسعى إلى عمليات استحواذ في صناعات جديدة، حسبما قال الملياردير البالغ من العمر 63 عاماً خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وأضاف: "نحرص على تقييم ما نريد القيام به، ليس فقط بالأموال (من مبيعات الأصول) ولكن كفريق. وربما تبقى شركة OCI (الهولندية للكيماويات)، بقطعة أو قطعتين، وتصبح بقرة نقدية (مشروع مُدر للأموال)، وتصبح آلة لمزيد من الاستثمار. نحن منفتحون تماماً".

وأضاف خلال حديثه من مكتبه المطل على ساحة بيركلي في لندن: "ليس بالضرورة أن تكون أسمدة، ولا ينبغي أن تكون مواد كيميائية. إذا بيعت كل OCI، الفريق الأساسي.. يعلم أننا رواد أعمال متسلسلون، وسنفعل شيئاً ما".