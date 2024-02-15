عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انتهاء فعاليات ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يختتم اليوم الخميس 15 فبراير اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر اليوم ملتقي إعداد الكوادر الإعلامية لطلاب الجامعة بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة وذلك تحت الإشراف الإداري  إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والذي استمر لمدة ثلاث أيام.

وتناول اليوم الأول لملتقي إعداد الكوادر الإعلامية لطلاب الجامعة عددا من الورش التدريبية منها مهارات التواصل والعمل الجماعي ويحاضر بها  المدرب أحمد عاطف، العلامات التجارية ويحاضر بها المدرب مصطفى محمد ، تعليمات الشركات مع المدرب باسل محمد

ينظم الملتقى اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي إتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر و بالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية وتحت الإشراف التنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب،  ، الطالبة مريم خالد  رئيس اتحاد الجامعه ، الطالب مصطفي محمد امين مساعد اللجنه الثقافية ، الطالب علي حسن  أمين اللجنه الثقافية

txt

جامعة عين شمس تعلن المنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك

txt

خطوات التقدّم لنيل جائزة اليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم للعام 2024

وكان قد نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس ورشة عمل تحضيرية بكلية الزراعة جامعة عين شمس  للملتقي التوظيفي المقرر انعقادة في يومي (25 – 26 فبراير 2024)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورةثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، الدكتورة لمياء مصطفى رضوان منسق مركز التوظيف و مسؤل رابطة الخريجين بكلية الزراعة  .

حيث عقد مركز التوظيف ورشة عمل تحضيرية صممت خصيصا لطلاب كلية زراعة بمختلف تخصصاتهم الاكاديمة والعلمية.

وجاءت الورشة بهدف تعريف الطلاب علي الملتقي التوظيفي المنظم من قبل مركز التوظيف و الانشطة العملية و فرص التدريب و التوظيف لطلاب كلية الزراعة.

قام فريق مركز التوظيف بتعريف الطلاب علي برامج المركز المختلفة وتعريفهم علي برامج قسم الارشاد المهني و قسم التعلم عبر التجربة كونها برامج مصممة خصيصا  للعمل علي مهارات الطلاب التي تؤهلهم لسوق العمل و تساعدهم علي تطوير قدراتهم ومهاراتهم بشكل عملي حيث يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها .

جامعة عين شمس اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

تطور في أسعار الذهب اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

مصر ترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى كينيا

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

الذهب يستقر عالميا قرب أدنى مستوياته في شهرين

الميرغني: رمضان صبحي يحتاج للزمالك.. ومحمد صلاح يركز على مستقبله فقط

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

حكمة صيام شهر شعبان.. منحة من الله وهبة للأمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد|تقلبات جوية وأمطار رعدية.. وتعطيل الدراسة في هذه المحافظات

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ