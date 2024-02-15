اليوم.. انتهاء فعاليات ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

يختتم اليوم الخميس 15 فبراير اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر اليوم ملتقي إعداد الكوادر الإعلامية لطلاب الجامعة بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة وذلك تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والذي استمر لمدة ثلاث أيام.

وتناول اليوم الأول لملتقي إعداد الكوادر الإعلامية لطلاب الجامعة عددا من الورش التدريبية منها مهارات التواصل والعمل الجماعي ويحاضر بها المدرب أحمد عاطف، العلامات التجارية ويحاضر بها المدرب مصطفى محمد ، تعليمات الشركات مع المدرب باسل محمد

ينظم الملتقى اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي إتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر و بالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية وتحت الإشراف التنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد الجامعه ، الطالب مصطفي محمد امين مساعد اللجنه الثقافية ، الطالب علي حسن أمين اللجنه الثقافية

وكان قد نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس ورشة عمل تحضيرية بكلية الزراعة جامعة عين شمس للملتقي التوظيفي المقرر انعقادة في يومي (25 – 26 فبراير 2024)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورةثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، الدكتورة لمياء مصطفى رضوان منسق مركز التوظيف و مسؤل رابطة الخريجين بكلية الزراعة .

حيث عقد مركز التوظيف ورشة عمل تحضيرية صممت خصيصا لطلاب كلية زراعة بمختلف تخصصاتهم الاكاديمة والعلمية.

وجاءت الورشة بهدف تعريف الطلاب علي الملتقي التوظيفي المنظم من قبل مركز التوظيف و الانشطة العملية و فرص التدريب و التوظيف لطلاب كلية الزراعة.

قام فريق مركز التوظيف بتعريف الطلاب علي برامج المركز المختلفة وتعريفهم علي برامج قسم الارشاد المهني و قسم التعلم عبر التجربة كونها برامج مصممة خصيصا للعمل علي مهارات الطلاب التي تؤهلهم لسوق العمل و تساعدهم علي تطوير قدراتهم ومهاراتهم بشكل عملي حيث يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها .