تحذير أمريكي عاجل.. روسيا تنشر في الفضاء سلاحا نوويا

في تطور مثير للقلق، دق المشرعون الجمهوريون ناقوس الخطر بشأن ما يعتبرونه تهديدًا محتملاً للأمن القومي يشكله اهتمام روسيا المزعوم بنشر سلاح نووي في الفضاء. وقد أدى هذا الكشف إلى دعوات للرئيس جو بايدن لرفع السرية عن المعلومات ذات الصلة لمعالجة المخاطر المتصورة بشكل فعال.

وفقا لمصادر مطلعة على الأمر تحدثت مع أيه بي سي نيوز، تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن هدف روسيا ليس إسقاط سلاح نووي على الأرض، بل استهداف الأقمار الصناعية المحتملة. ورغم أن التفاصيل لا تزال سرية، فقد دفعت خطورة الوضع إلى اتخاذ إجراءات سريعة من كل من البيت الأبيض والكونجرس.

وقد قام مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بترتيب إحاطة سرية مع قيادة الكونجرس لمناقشة الأمر. ومع ذلك، رفض سوليفان تأكيد ما إذا كان التهديد المبلغ عنه سيكون النقطة المحورية في الاجتماع.

وشدد النائب الجمهوري مايك تورنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، على خطورة الوضع، وحث الرئيس بايدن على رفع السرية عن جميع المعلومات ذات الصلة. وقد ردد أعضاء آخرون في الكونجرس مخاوف تيرنر، مشددين على الحاجة إلى اتباع نهج حذر واستباقي لمعالجة هذه القضية.

ورغم خطورة الأمر، أكد المشرعون على أهمية التعامل مع المعلومات السرية بمسؤولية. وشدد الممثل الديمقراطي جيم هايمز على أهمية القضية بينما حث على ضبط النفس في المناقشات العامة.

يسلط الوضع المتكشف الضوء على الطبيعة المعقدة لتحديات الأمن القومي المعاصرة ويسلط الضوء على الجهود المستمرة لمعالجة التهديدات الناشئة في عالم مترابط بشكل متزايد.