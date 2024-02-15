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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

عبدالله مشرف
عبدالله مشرف

يوافق اليوم الخميس 15 فبراير، عيد ميلاد الفنان القدير عبدالله مشرف الـ 82، والذي يمتد عمره الفني لأكثر من 50 عامًا، من خلال الأعمال الفنية المختلفة، المسرحية منها والدرامية والسينمائية.

 

عبدالله مشرف وصلاة الجمعة

قال الفنان عبد الله مشرف، خلال ندوة له بموقع "صدى البلد" الإخباري، إنه في بداية مشواره الفني وعمله بالدراما التليفزيونية، كان يضطر إلى التنازل عن جزء كبير من أجره في الحلقة لصالح الفريق المعاون المسئولين عن جلب الممثلين، وذلك ليحصل على دور في المسلسل.

وأضاف عبدلله مشرف، أنه رجل مُصلٍ، وخلال بداية مشواره الفني ذهب ليصلي الجمعة ليجد الخطيب يلعن الراشي والمرتشي، ما جعله يتوجس بسبب اضطراره لدفع أموال للحصول على دور بالمسلسل في بداية مشواره، وحاول أصدقاؤه إقناعه بعدم ترك العمل في الدراما.

وأشار عبدالله مشرف، إلى أنه تمسك بترك الدراما والعودة إلى مسرح الطليعة مرة أخرى، وهناك أصبح لا يجد أدوارا له في بادئ الأمر، ما جعله يتقدم بشكوى بسبب عدم حصوله على أدوار وقلة الحوافز، وبعد فترة من الإلحاح بدأ يعمل بالفعل على خشبة مسرح الطليعة.

 

أعمال عبدالله مشرف

أبرز الأعمال التى شارك فيها عبدالله مشرف على مدار مسيرته الحافلة، الأعمال السينمائية: «الهروب، كتيبة الإعدام، جعلتنى مجرمًا، شنطة حمزة، سطو مثلث، واحد صعيدى، عمرو وسلمى 3، كلبى دليلى، الثلاثة يشتغلونها، كابتن هيما، عسل اسود، اللمبى 8 جيجا، فاصل ونعود، جدو حبيبى، تتح، كابتن مصر، الأبلة طمطم، صنع في مصر، الباب يفوت أمل وسمير أبو النيل»، شارك البطولة مع نجوم الفن في مصر أبرزهم: «تامر حسني، محمد سعد، أحمد حلمي وياسمين عبدالعزيز».

وعن أهم الأعمال الدرامية في حياة عبدالله مشرف: «يوميات ونيس، زيزينيا، لمعى القط، الكيف، تامر وشوقية، فارس بلا جواد، حصاد الشر، حافة الهاوية، اللص والكتاب، أماكن في القلب، الحارة، زهرة وأزواجها الخمسة، فيفا اطاطا، لهفة، نونة المأذونة، مكتوب على الجبين، صد رد، الزناتى مجاهد، بين السرايات وأنا مش أنا».

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