في ذكرى ميلاده.. قصة وفاة الضيف أحمد المفاجئة

تحل اليوم الإثنين 12 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الضيف أحمد، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1936، ورحل عن عالمنا في 6 أبريل عام 1970، عن عمر يناهز 34 عاما.

حقيقة قرابة الضيف أحمد والفنان حمدي المرغني

نفى الممثل الشاب حمدي المرغني -نجم فريق مسرح مصر- ما تردّد بأنه حفيد الفنان الكوميدي الضيف أحمد، مشيرًا إلي أنه ظهرت شائعات كثيرة خلال الفترة الأخيرة داخل الوسط الفني وخارجه بأن الفنان "الضيف أحمد" جدّه، وهذا ليس له أساس من الصحة.

وقال «المرغني» خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه سعيد بمشاركته في فيلم «أوشن» مع فريق عمل «مسرح مصر» والذي جسّد فيه دور «مرعي» مشيرًا إلي أنه يشعر بالمتعة أثناء التمثيل مع أصدقائه.

وأضاف «المرغني» أن مهنة المحاماة تشبه التمثيل، موضحًا أنه عمل في المحاماة لفترة وبعدها تركها وعمل في الوسط الفني.

وفاة الضيف أحمد

وفي 6 من أبريل من عام 1970 رحل الضيف أحمد إثر سكتة قلبية مفاجئة، وغاب عنا وهو مازال في منتصف الثلاثينيات من عمره، تاركًا خلفه بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، بل وفي تاريخ الكوميديا العربية.