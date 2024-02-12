رحاب الجمل لـ صدى البلد: أمير كرارة باشا مصر في الأخلاق

قالت الفنانة رحاب الجمل، إنها تلعب دور شقيقة الفنان أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وأضافت رحاب الجمل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنها تلعب دور شخصية من طبقة متوسطة، لافتة إلى أنها أحبت العمل مع كرارة وتشعر بالبهجة في كواليس التصوير.

وتابعت رحاب الجمل: «أشعر بالخوف من الثقة في وأرغب بأن أكون على قدر هذه الثقة، وعملي في مسلسلي صدفة وبيت الرفاعي معا تحدي بالنسبالي، لكن أمير كرارة يعطي طاقة لكل من معه بالمسلسل وكواليسه جميلة فهو باشا مصر في الأخلاق.. الناس قالت عليه باشا مصر عشان دور الظابط لكن هو باشا مصر في الأخلاق وأنا ما بعرفش أجامل في الحاجات دي وهو عامل بهجة في كواليس المسلسل».

بيت الرفاعي

مسلسل «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال ، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة ورحاب الجمل وملك قورة وميرنا جميل ومحمد لطفي .

أحدث أعمال رحاب الجمل

وكانت شاركت رحاب الجمل فى فيلم بعنوان "بلوموندو"، والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم “بلوموندو” بطولة حسن الرداد، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.