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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 4.4 درجة.. زلزال قوي يضرب البحر الأحمر وبيان عاجل للسلطات السعودية

ارشيفي
ارشيفي

 

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية ‎السعودية  اليوم الخميس رصد هزة أرضية بقوة 40ر4 درجة على مقياس ريختر. 

وذكرت الهيئة في بيان صحفي إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية رصدت الهزة الأرضية علي بعمق 32 كليومتر في وسط البحر الأحمر.

 

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت في وقت سابق بأنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة (3.1) درجة في المنطقة الواقعة بين قضاء داقوق في كركوك وناحية قادر كرم في السليمانية.

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