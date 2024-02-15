جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية في فعاليات الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"، بمكتبة مصر العامة، والذي يهدف إلى تطوير الكفاءات النسائية في المحافظات المصرية المختلفة وتأهيلهن وصقل مهاراتهن الشخصية من أجل المشاركة الفعّالة في مجتمعاتهن، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.



وأوضحت الدكتورة ميرال عبدالوهاب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار تأهيل منسوبات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري؛ لتمكينهن في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة ورئيس الوحدة، ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وتحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والتي تتماشى مع توجه الدولة المصرية في ملف المرأة وأهداف التنمية المستدامة.

ضم وفد الجامعة المشارك، كل من الدكتورة ميرال عبدالوهاب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري.