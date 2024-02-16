عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. رئيس البرازيل: أتضامن مع الشعب الفلسطيني لإنشاء دولته المستقلة| أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

لسه .. تنبيه رسمي من الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس.

 

مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي تحدث في الأمم المتحدة منذ سنوات عن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين.

 

الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع مصر وقطر وإسرائيل على محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

المبعوث الأممي إلى ليبيا : التسوية السياسية بالدولة يجب جدولتها زمنيا

أكد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، أن التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تشمل جدولا زمنيا محددا، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

 

رئيس البرازيل: أتضامن مع الشعب الفلسطيني لإنشاء دولته المستقلة

أكد الرئيس البرازيلي  لولا دا سيلفا، أنه يجب إجبار إسرائيل على احترام قرارات الأمم المتحدة .

 

الحجر الزراعي: 7.5 مليون طن صادرات سنوية.. ومصر رقم واحد في الموالح

رصد الإعلامى محمد شردى جهود الدولة في دعم الصادرات والتنمية الشاملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي باستهداف 100 مليار دولار من الصادرات.

 

مصطفى بكري: الشعب المصري يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني على مدار الـ40 عاما

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش المصري يدافع عن الأمن القومي العربي، مؤكدا أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الإرهاب، بعد فترة حكم الجماعة الإرهابية.

 

وزير النقل: إعادة تشغيل خط الفردان جزء من خطة تنمية سيناء

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن خط الفردان - بئر العبد تعطل بسبب الانفلات الأمني بعد عام 2011، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل خط الفردان جزء من خطة تنمية سيناء.

 

غزة قطاع غزة مصطفى بكري السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب

هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

دعاء المطر قصير ومستجاب.. ادعوا الله وأنتم على يقين بالإجابة

أمريكا تشن هجومًا إلكترونيًا على سفينة تجسس تابعة لإيران .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

مثير جدا.. فستان نسرين طافش في عيد ميلادها يشعل السوشيال ميديا

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ