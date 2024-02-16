بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. رئيس البرازيل: أتضامن مع الشعب الفلسطيني لإنشاء دولته المستقلة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

لسه .. تنبيه رسمي من الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس.

مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي تحدث في الأمم المتحدة منذ سنوات عن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين.

الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع مصر وقطر وإسرائيل على محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

المبعوث الأممي إلى ليبيا : التسوية السياسية بالدولة يجب جدولتها زمنيا

أكد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، أن التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تشمل جدولا زمنيا محددا، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

رئيس البرازيل: أتضامن مع الشعب الفلسطيني لإنشاء دولته المستقلة

أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أنه يجب إجبار إسرائيل على احترام قرارات الأمم المتحدة .

الحجر الزراعي: 7.5 مليون طن صادرات سنوية.. ومصر رقم واحد في الموالح

رصد الإعلامى محمد شردى جهود الدولة في دعم الصادرات والتنمية الشاملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي باستهداف 100 مليار دولار من الصادرات.

مصطفى بكري: الشعب المصري يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني على مدار الـ40 عاما

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش المصري يدافع عن الأمن القومي العربي، مؤكدا أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الإرهاب، بعد فترة حكم الجماعة الإرهابية.

وزير النقل: إعادة تشغيل خط الفردان جزء من خطة تنمية سيناء

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن خط الفردان - بئر العبد تعطل بسبب الانفلات الأمني بعد عام 2011، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل خط الفردان جزء من خطة تنمية سيناء.