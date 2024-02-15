عادل حمودة: إذا أقدمت إسرائيل على عملية عسكرية في رفح ستنفتح بوابة جحيم

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه إذا أقدمت إسرائيل على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستنفتح بوابة جحيم، موضحا: "العالم سيكون هاوية سيقع ويتورط فيها وليس إسرائيل فقط".

وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ دولة الاحتلال إذا أقدمت على هذه الخطوة، فإنها ستكون قد ارتكبت جريمة من جرائم الإبادة والمجازر التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين، موضحًا: "إسرائيل أكملت اليوم 46 ألف غارة على قطاع غزة بما يعادل 4 قنابل نووية على غرار هيروشيما ونكازاجي".

وتابع عادل حمودة: “العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لن تكون سهلة على الإطلاق، وهناك اعتبارات مثيرة للقلق، مثل أن بيني جانتس وجالانت عضوي مجلس الحرب موافقان على العملية العسكرية، وبالتالي، ليس هناك فارق كبير بينهما ونتنياهو”.

وأكمل عادل حمودة:" هناك ضوء أخضر أمريكي بالعملية رغم ما يبدو من خلافات بين نتنياهو وبايدن، لكنها ليست خلافات سياسية أو استراتيجية أو عسكرية، وكأنها خلافات عائلية، ولكن هناك توافق أمريكي على هذه العملية إذا ما قررت إسرائيل القيام بها".