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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: تقدم ملحوظ في المفاوضات الرباعية بشأن هدنة غزة

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، إن مصر تنتهج دائما مبدأ السير في طريق السلام حتى لا تسير في طريق الحرب، مشيرًا إلى أن القلق يحيط بمصر من كل مكان، سواء من الغرب أو الشرق أو الجنوب.

وتابع محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "وسط كل هذا مصر تحسب حسابات دقيقة جدًا، حتى نستنفد كل المحاولات لإقرار السلام بدلًا من أن نذهب للجحيم".

وأوضح محمد الباز، أنه في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بعملية في رفح، تعقد مصر اجتماعا رباعيا مع قطر وأمريكا وإسرائيل للوصول لهدنة ووقف إطلاق النار، فالعالم كله يتحدث عن الحرب ومصر تتحدث عن السلام والهدنة".

ولفت "الباز"، إلى أن هناك منصات عربية ودولية تحدثت عن فشل المفاوضات الرباعية، لكن المصادر تؤكد أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاضات.

وأكد أن المفاوضات مستمرة بما يعني أن هناك نقاط خلاف يتم الاتفاق عليها والوصول إلى هدنة إنسانية، قد تكون طويلة تصل إلى 6 أسابيع، مع مراعاة الجانب الديني، حيث أن شهر رمضان يقترب، ولكن هذا لم يُعلن عنه بشكل كبير.

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