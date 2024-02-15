سياسي: تحذيرات الأمم المتحدة غير كافية لوقف العدوان على غزة

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن تصريحات مُنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة "يمكن أن تؤدي إلى مجزرة"، “لا تسمن ولا تغني من جوع”.

وأضاف محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مدينة رفح الفلسطينية التي كان بها 400 ألف مواطن أصبح لها أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة ويتم الاعتداء عليهم، مؤكدا أن تحذيرات الأمم المتحدة غير كافية لوقف العدوان على غزة .

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، أنه لا بد من وقفة حاسمة ضد العدو الصهيوني، وتحرك حقيقي لوقف الآلة العسكرية عن إبادة الشعب الفلسطيني وحمايتهم من الإبادة، لافتا إلى أن الاعتداء على الشعب الفلسطيني في رفح يسقط اتفاقية كامب ديفيد، وهناك ضغط على الشعب الفلسطيني لاقتحام الحدود المصرية.

