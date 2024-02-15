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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب: قرار رفض تبليط هرم منقرع طمأن الرأي العام

النائبة نورا علي،
النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب

ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قرار اللجنة العلمية الرافض لمشروع تبليط هرم منقرع، والذي أحدث حالة من الرضا والطمأنة لدى الرأي العام.

وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن القرار يعظم من القيمة الأثرية للهرم ويشير إلى قوة ما تملكه مصر من ثروات علمية قادرة على حماية تراثنا الحضاري والأثري.

وأشارت نورا علي، إلى أنها تواصلت مع وزير السياحة أحمد عيسى منذ الإعلان عن المشروع حيث إنه يتعلق بحضارة وطن عظيم لا يصح بأي شكل من الأشكال التجربة التعامل معه دون دراسة علمية واضحة ودقيقة.

ووجهت الشكر والتقدير لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى لاستجابته لنبض الشارع وحرصه على طمأنة الرأي العام بتشكيله هذه اللجنة العلمية التي ضمت كوادر وكفاءات وطنية متميزة.

وشددت على ضرورة عدم القدوم على مثل هذه المشروعات الدقيقة دون دراسات علمية جادة وحقيقية وكشف كافة الأمور على الرأي العام، حفاظًا على تراثنا من ناحية، وعدم احداث بلبلة لدى الشارع من ناحية أخرى.

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