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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استفدتي من التعليم المجاني.. بكري يرد على لميس جابر وينتصر لعبد الناصر

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

رد الإعلامي مصطفى بكري، على الانتقادات التي وجهتها الدكتورة لميس جابر، للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلا إن ما قالته غير صحيح، الدكتورة لميس جابر استفادت من التعليم المجاني الذي حققه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن عدد الشهداء الحقيقيين في نكسة 1967 لا يتعدى 15 الفا، وليس كما أدعت أننا فقدنا 120 ألف شهيد.

 

فتحت الطريق بعد ذلك لإنتصارات اكتوبر

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر حققت انتصارات عديدة، بداية من حرب الاستنزاف، والتي تمت في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، وفتحت الطريق بعد ذلك لانتصارات أكتوبر.

مصطفى بكري لميس جابر التعليم المجاني حرب الاستنزاف

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