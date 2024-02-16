عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسعود شومان: نحتاج الآن لمشروع لإعادة وصف مصر بعيون ولادها

صدى البلد

كشف مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، عن ضرورة إنشاء مركز قومي لثقافة الحدود، يضم مجموعة من الباحثين بصفات وتخصصات مختلفة في الجغرافيا والجيولوجيا والانثوبلوجيا والفلكلور، وأيضًا علم الاجتماع وغيرها من التخصصات، وتتكاتف هذه التخصصات ليكون لها عمل ميداني يقومون من خلاله برحلات استطلاعية كي تدون المناطق التي يجب على الدولة تنميتها على المستوى المعماري وكيفية ربط الثقافة بالعملية التنمية.
 

مسعود شومان: دول العالم بدأت تستعيد التعليم غير الرسمي عبر الأغاني

مسعود شومان: التراث المصري غني بالجواهر وتعلمت من الرواة

وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أنه، من المهم ربط الثقافة بالتنمية، وأن تدخل الثقافة في كل مراحل العمارة، وأن يتم استثمارها في فكرة العادات والتقاليد، والتي يمكن أن تكون عنصر مضااد للدولة المصرية في أنها تكون عنصر مُضاف للثقافة.

 

وأوضح أنه لا بد من إعادة وصف مصر بعيون أبنائها، قائلا: "نحن نحتاج الآن إلي مشروع لإعادة وصف مصر بعيون ولادها، فأذا كانت الحملة الفرنسية قد وصفت مصر بعيون أبناء الحملة الفرنسية بالرغم أن الحملة كانت ليست منزه عن الغرض الأساسي للوصف، ولكنها قامت بالوصف لمصرنا القديمة".

 

وواصل: "الآن لدينا أبناء مصريين لديهم روح وحس وطني عظيم، يمكن أن يصفوا مصر، ونحن في حاجة لوسف أسواقنا وتخصصتنا مقابرنا وعاداتنا وتقاليدنا، وحتى زراعات المقابر، وما يتعلق بالعمارة المختلفة وأيضًا صحراء ومكاتب مصر بنوك متاحف مصر، وغيرها من الأماكن التي تحتاج إلي وصف".

واستكمل: "مصر لديها مقدرات غنية جدًا، تحتاج أن تضع ضمن استراتيجة الدولة المصرية، وترسم استريجيات أخرى لترسم كافة العناصر الثقافية الأخرى المختلفة، لآن للأسف ننحن جميع مشاكلنا مرتبط بفهم العنصر الثقافي في الأماكن ومراعاة البعد الانثولوبلوجي بين الأنشطة، فلا يجوز أن نقوم بعمل ثقافي في حلايب وشلاتين وشمال سيناء زي ما بعمله في أو الشرقية"، فكل مكان يجب أن يكون له طبيعة خاصة به".

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

شومان مسعود شومان الأدب التراث اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

ترشيحاتنا

شرط أساسي لرفع دعوى الزنا أمام القضاء.. تعرف عليه

لسبب ولا أغرب..عروس تلغي حفل زفافها قبل أربعة أيام من موعده

8 مخالفات تأديبية لطلاب الجامعات فى القانون..تعرف عليها

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اتصال بايدن ونتنياهو حول عملية رفح

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة ولا زيت

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ