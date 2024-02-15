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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مسعود شومان: التراث المصري غني بالجواهر وتعلمت من الرواة

صدى البلد

قال الشاعر والناقد مسعود شومان، إنّ المجتمع يجب أن يتعامل مع الماضي بحذر شديد جدا والمستقبل بأمل، موضحًا: "علينا تفكيك هذا الماضي وأن ننظر إلى الجواهر الموجودة فيه، وما أكثر الجواهر في تراثنا الشعبي".

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وأضاف "شومان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "في أحيان كثيرة، وأثناء جمع مادتي أتعلم من الرواة، وأشعر باني لم أتعلم من التعليم النظامي والمدرسي والجامعي بقدر ما تعلمته من بعض الرواة".

وتابع الشاعر والناقد: "كنت أجمع التراث من النخيلة في أسيوط، والتقي براوٍ عظيم رحمه الله اسمه عم عبدالعاطي نايل، سألته وقلت له مم تعلمت وكيف ورثت كل ما تعلمه من تراث؟ فقال لي ما لا يخطر على قصيدة شاعر أو قلب روائي أو سمعه، وهو كنت قاعد ساعة عصرية وكانت الضلة كاسية ضهري وما كان في خف جمل، ومكنش في برتقالة، فجأة لقيت في برتقالة في يدي مصتها من يوم ما بقيت أقول الفن".

وعلّق على ما قاله الراوي، قائلا: "هذه لحظة نزول رسالة، لم يكن هناك خف جمل أو برتقالة، ولكن جاءته عطية في صورة برتقالة، فقام بمصها، وعندها أصبح يقول الفن، فقلت له إن النصوص التي تقولها مختلفة عما أسمعه في المنطقة، فقال لي إن الشعر مدينة خربانة وكل شاعر له هاتف وكل واحد بيعمرها على هواه، ونستنبط من هذا المعنى الجليل، أن مدينة الشعر ستظل خربة على الدوام لأنها مرهونة بآلية الحذف والهدم، فعلى الشاعر المجدد أن يهدم الأبنية الجاهزة والسابقة ليبني أبنيته، وكل فن إن لم يهدم الأبنية فإنه لن يأتي بجديد".

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