مسعود شومان : المصري لا يعبد الولي.. ويتعامل معه وسيطًا لتصل شكواه لله

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي، إن علاقة المصريين بالأولياء مبنية على وسيط حضاري قديم، مؤكدًا أن المصريين لا يعبدون الأولياء لكن يتعامل معه أنه يحكي له بعض آلامه وجروحه وشكاواه منذ أيام الفلاح الفصيح.



وأضاف شومان خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عندما تضيق به الأمور وتظلم الدنيا في عينيه يلجأ إلى بث شكواه، الولي مجرد وسيط ليشكو من خلاله لتصل رسالته إلى الله".



وتابع: "الموالد في مصر يحضرها ما يقرب من 35 مليون مصري ولها عائد اقتصادي كبير، يطلع من المولد ده يذهب لآخر ولا يوجد فروق بين المسلم والمسيحي".