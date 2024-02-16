عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسعود شومان: دول العالم بدأت تستعيد التعليم غير الرسمي عبر الأغاني

صدى البلد

قال الشاعر والناقد مسعود شومان، إنّ دول العالم بدأت تستعيد التعليم غير الرسمي أو التعليم عبر الأغاني الشعبية، فقد انتهى التعليم التلقيني وبدأ التعليم من خلال الأغنيات.

مسعود شومان: التراث المصري غني بالجواهر وتعلمت من الرواة

شومان: قيم الحق والعدل والحرية والجمال رسختها أغاني الإنشاد قبل الفلاسفة

وأضاف "شومان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الأغنيات التي يتم الاستعانة بها فيها توجهات حول الوظيفة والعملة واللون وغيرها من القضايا.

وتابع الشاعر والناقد: "وداننا باظت لما أغاني الموروث الشعبي قلت، ولو عاوزين نستعيد جزءً من الشخصية المصرية التي فقدناها، فإننا يجب أن نستعيد الأغاني الشعبية، ليس عبر تحفيظها لأبنائنا فقط، ولكن من خلال تدريسها في المدارس".

وواصل: "البعض قد ينتقد هذا المسلك ويقول إن هذه الأغاني في مرتبة أقل، وسأرد عليهم بقول صفي الدين الحلي في القرن الرابع الهجري حيث كتب كتاب العاطل الحالي والمرخص الغالي، وقال فيه جملا من درر، مثل حلال الإعراب بها حرام وصحة اللفظ بها سقام يزداد حسنها إذا زادت خلاعة وتضعف صنعتها إذا أودعت من النحو صناعة، فهي الأدنى المرتفع والسهل الممتنع".

وأوضح: "وبالتالي، فإننا إن لم نعلم أبناءنا كيف تجعل الأم ابنها يرقص وتغني لها وهو ينام، فإن الابن سيحرم من رئات ثقافية مهمة، فعندما تغني الأم لطفلها أبوح يا أبوح كلب العرب مذبوح، فإن الطفل سيسألها عن المذبوح، وهناك أيضا حاللو يا حاللو، وعند البحث عنها نجد أنها ترجع إلى عصر الفراعنة وغيرها من الموروثات".

شومان مسعود شومان التراث الاغاني اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اتصال بايدن ونتنياهو حول عملية رفح

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب

هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

دعاء المطر قصير ومستجاب.. ادعوا الله وأنتم على يقين بالإجابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة ولا زيت

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ