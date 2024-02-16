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الإشراف العام
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توك شو

باحث في التراث الشعبي: الإنتاج الثقافى للشعب المصرى لا يتوقف

صدى البلد

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن بعض النصوص في التراث الشعبي التي تبدو إباحية بعد تحليلها نجدها تقف تمامًا مع الدين، حيث يكون ظاهرها اللغوي إباحيًا، ولكن الغرض منها توصيل الانفعال للجمهور للإقناع.

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وأكد “شومان” خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشعب المصري طوال الوقت في إنتاج ثقافي مستمر، ويخترع أشكالا جديدة للإبداع الشعبي، ويوجد في العالم ما يسمى بفلكلور المدينة.


وتابع:"يوجد الآن ظاهرة النكتة اللغزية، وذلك لضيق الوقت التي لا يستوعب النكت أو الألغاز، والشباب الآن يتداولون هذه النكت اللغزية بكثرة، وأصبحت هذه النكت من التراث الشعبي المصري".


واستطرد:" قمت بجمع لغة الشباب، لغة المدمنين، لغة اللصوص، ولغة الغوازي وبعض المهن، لأنها لغات شفرية قد تمثل التراث في السنوات المقبلة، حيث إذا أراد أحد أن يتعامل مع المجتمع عليه أن يفهم أدق تفاصيله وأسراره".


وذكرن: "لغة الجسد الإنساني مختلفة تمامًا عن لغات كثيرة ثقافية، ولكن من الممكن أن تكون هذه الإشارات الجسدية لها دلالات تراثية خاصة بكل مجتمع".

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