رشوان توفيق: لم أندم على أي دور قدمته حتى ولو كان صغيرا

تحدث الفنان رشوان توفيق، عن مشواره الفني الممتد على مدار سنوات طويلة قائلا:" أي دور يعرض عليا أقوم بقراءة السيناريو كويس جدا".

وقال رشوان توفيق في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" لم أندم على أي دور قدمته حتى ولو كان صغيرا ".

وأضاف :" حتى الآن الشباب يتذكرون دوري في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي ".

وتابع توفيق:" ربنا كرمني في مشواري الفني بالعديد من الأدوار الفنية والأعمال الفنية الجيدة ".

وأكمل :" أشكر ربنا على نعمه عليا في حياتي الشخصية والمهنية "، مضيفا:" الفنانين على الساحة حاليا اعتبرهم أبنائي ".