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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد شهداء قصف إسرائيلي على منزل في رفح إلى 6 فلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن عدد الشهداء في قصف نفذته طائرات إسرائيلية على منزل في حي النصر شمال رفح، الجمعة، ارتفع إلى 6.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 28 ألفاً و663 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان مسؤولان إسرائيليان قالا إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، أن أي اعتراف أميركي مباشر أو غير مباشر، بدولة فلسطينية سيكون "هدية لهؤلاء الذين خططوا لهجوم 7 أكتوبر"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري.

وذكرت تقارير الشهر الماضي، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية ممكنة بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.

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