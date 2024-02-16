الخارجية الروسية ترد على الاتهامات الغربية بشأن وفاة زعيم المعارضة نافالني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة إن ما وصفته بالاتهامات الغربية بشأن وفاة زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني كانت "كاشفة عن نفسها".

في بيان نشر على تطبيق المراسلة تيليجرام، قالت زاخاروفا إن "نتائج الطب الشرعي بشأن وفاة نافالني لا تزال غير متاحة ولكن الغرب قد توصل بالفعل إلى استنتاجاته الخاصة".

لم تحدد زاخاروفا الاتهامات التي كانت تشير إليها.

وأعلنت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، وفاة المعارض الروسي في السجن بعد تعرضه لوعكة صحية، والتحقيقات في الأسباب لا تزال جارية.

وقالت مصلحة السجون الروسية في بيان لها، إنه تم إجراء جميع الإجراءات لإنعاش أليكسي نفالني لكنها لم تعط نتائج إيجابية.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لا توجد معلومات لدي الرئاسة الروسية عن سبب وفاة نافالني.

وقد علق رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الجمعة، على وفاة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، معتبرا أنه أظهر "شجاعة لا تصدق طوال حياته"وحمّل السلطات الروسية مسؤولية وفاته.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال سوناك إن أخبار وفاة أليكسي نافالني كانت فظيعة، وأشاد بزعيم المعارضة الروسية.

وقال سوناك في منشور على X، تويتر سابقا، "هذه أخبار مروعة ومحزنة.. بصفته أعنف مدافع عن الديمقراطية الروسية، أظهر أليكسي نافالني شجاعة لا تصدق طوال حياته".

وأضاف: "أفكاري مع زوجته وشعب روسيا، الذين تعتبر هذه مأساة كبيرة بالنسبة لهم".

ومن جانبه، علق المستشار الألماني، أولاف شولتز، على وفاة نافالني قائلا إن أنباء وفاته "مُحزنة للغاية"

وأضاف أنه "دفع حياته ثمن معارضة بوتين"

كما قال وزير المالية الألماني إن "بوتين عذّب نافالني حتى الموت".

كما علق أيضا وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورن، اليوم الجمعة، على وفاة المعارض السياسي الروسي المسجون الشهير، أليكسي نافالني، معتبرا أن مقاومة نافالني لنظام بوتين كلفته حياته.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال سيجورن: "إن وفاة نافالني داخل مستعمرة عقابية تذكرنا بحقيقة نظام فلاديمير بوتين".