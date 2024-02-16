طائفة أرعبت العالم.. البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

طرحت منصة واتش ات البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين المشارك في موسم رمضان القادم.

وكتبوا: الحشاشين .. الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي!.

وكان قد كشف المنتج تامر مرسي، عن بوستر جديد لمسلسل «الحشاشين»، للنجم كريم عبد العزيز، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل.

وظهر كريم عبد العزيز بالبوستر الجديد منفردًا يرتدي الزي الأسود لزعيم جماعة الحشاشين التي يرأسها، حيث يجسد شخصية حسن الصباح، والذي يدخل فى العديد من الصراعات، وهي طائفة انفصلت عن الفاطميين أثناء فترة حكمهم في أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر.

ونشر كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

وظهر كريم فى البرومو داخل البحر، ويحاول النجاة من الغرق، ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

شوّق المخرج بيتر ميمي عشاق الدراما للعمل الكبير مسلسل "الحشاشين" والمقرر أن ينافس في موسم رمضان 2024، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال بيتر: "متبقى 40 يوم تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.