حصل موقع "صدى البلد" الإخباري، على القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين 2024، والتي أعلنت عنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور ناجي سلام، وذلك على كل المقاعد على مستوى الجمهورية.

وقد كشفت القوائم النهائية، عن ترشح 13 طبيبا على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: أيمن حلمي، جمال شمس، خالد سليم، شوقي كردي، شيرين زكي، طارق كمال زكي، طاهر محي الدين، عبد العزيز الجوهري، مجدي حسن، محمد سيف، محمد فاروق جاد الكريم خليل، هاني مرعي، هاني التمساح.

وكانت اللجنة قد أعلنت قائمة أسماء الأطباء البيطريين المستبعدين من السباق الانتخابي، بعد عرضها على مجلس النقابة فى 7 فبراير 2024، والموافقة عليها، بعد عرض رأي اللجنة، والرأي القانوني من المستشارين لكل من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة، فضلا عن قائمة أسماء الأطباء البيطريين الذين تقدموا بطلبات تنازل عن الترشح، وقد ضمت القائمة 23 طبيبا بيطريا.