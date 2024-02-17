تعليق غير متوقع من أحمد حسن على تولي حسام وإبراهيم تدريب منتخب مصر

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، فى برنامجها "معكم منى الشاذلى" اليوم الجمعة، الصقر اللاعب الدولي السابق أحمد حسن، نجم منتخب مصر، وابنته ملك في حلقة خاصة، على شاشة ON في تمام الساعة 11:00 مساءً.

وخلال الحلقة علق، أحمد حسن، على تولى التؤم مهمة تدريب منتخب مصر، قائلا :"هما كويسين، ولهما شعبية عند الجماهير، والناس بتحبهما، ولكن مشكلة حسام حسن وإبراهيم حسن هى العصبية وعصبيين بشدة في الملعب".



وتمنى الصقر اللاعب الدولي السابق أحمد حسن، نجم منتخب مصر، التوفيق للمدرب الجديد لمنتخب مصر في مهتمة المقبلة، متابعا:" منتخب مصر أمامه مباريات في غاية الأهمية الفترة المقبلة".



