وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

تشتهر شركة مايكروسوفت العملاقة في مجال التكنولوجيا بخدماتها وثقافتها الاستثنائية. وهو ما أوضحه موظفيها من خلال عدد من مقاطع الفيديو والصور.

فيبدو أن موظفي Microsoft الأم يمتلكون كل شيء لا يمتلكه أي موظف عادي، بما في ذلك الساحة الرائعة، المرطبات المجانية، غرف القيلولة، والتوازن الصحي بين العمل والحياة، والمرونة في مكان العمل.

انتشر مقطع فيديو نشرته مهندسة تطوير برمجيات في شركة مايكروسوفت يوثق الامتيازات المتاحة للموظفين في الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار دهشة المستخدمين.

في المقطع، انضم الموظفون إلى التريند الذي يوضح الامتيازات التي يحصلون عليها أثناء عملهم في الشركة.

ما الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون في مايكروسوفت؟

تحتوي الشركة على حرم ضخم تبلغ مساحته 54 فدانًا، يتميز مكان العمل بمطعم متعدد المأكولات مفتوح على مدار الساعة في كل طابق مع مساحات اجتماعات غير رسمية لاستراحات القهوة.

علاوة على ذلك، ذكر أحد الموظفين أنه يُسمح لهم بالعمل من أي مكان ولديهم ما يكفي من قمصان الشركة التي يمكنهم ارتداؤها طوال الأسبوع.

يتمتعون أيضًا بتوازن رائع بين العمل والحياة، علاوة على غرفة قيلولة تتضمن بداخلها أشياء تتراوح من الذكاء الاصطناعي إلى الألعاب.

وفقًا لموقع Microsoft على الويب، "يوفر الحرم الجامعي أيضًا وسائل الراحة مثل سيارة إسعاف وصيدلية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ومدرج خارجي ذو مناظر طبيعية يتسع لـ 800 مقعد، وخدمات حافلات مكيفة مع اتصال WiFi، وبنوك مخصصة وأجهزة صراف آلي، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل مع مدربين، واليوغا، ودروس التمارين الرياضية."

https://www.instagram.com/reel/C3Sg549PHLC/?igsh=b2Zubm9uZG15MDJq