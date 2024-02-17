مسلسل وبينا ميعاد يتصدر نسب المشاهدة و"حدوتة منسية" يلاحقه

تمكن مسلسل " وبينا ميعاد 2 “ من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة watch it ، بعدما كان يحتل المركز الثاني خلال الاسابيع الماضية .

واستطاع مسلسل حدوتة منسية من بطولة الفنانة سوسن بدر من الصعود الي المركز الثاني من القائمة ذاتها ، بعدما كان يحتل المركز الثالث .

مسلسل “بينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف يواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

أما مسلسل حدوتة منسية فهو من بطولة سوسن بدر وعبير صبري وطارق صبري ومحمود حجازي ومن تأليف محمود حمدان .

وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.