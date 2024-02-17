بسبب والدها.. دينا الشربيني تفقد السيطرة على دموعها

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج sold out من تقديم الاعلامي محمود ، والمذاع علي قناة cbc العامة ومنصة watch it الالكترونية .

ولم تستطع الفنانة دينا الشربيني أن تتمالك دموعها خلال الحلقة بسبب الحديث عن وفاة والدها، خاصة أنها تفاجئت بوجود صديقة والدها، والتي تحدثت عن مدى حبها لها، واهدتها سبحة هدية .

مسلسل كامل العدد يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب والذي أكد لنا فى تصريح خاص أنه بدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل بداية الأسبوع الحالي متمنيا ان ينال الجزء الثاني نفس نجاح الجزء الأول.

وأضاف حمزة والذي يجسد شخصية شريف ضمن أحداث المسلسل أن من المفترض أن يستمر تصوير المسلسل لشهر يناير القادم.

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.