بأرخص سعر .. اركب سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك، نسبة إلى سهولة الحركة والقيادة مقارنة بنواقل السرعات التقليدية، بالاضافة إلى سعر مناسب، في ظل الزيادات السعرية التي يشهدها سوق السيارات، ومن بين الخيارات المناسبة هي النسخة بي واي دي L3.

وظهرت السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 للبيع على الإنترنت، عن طريق احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 50 ألف كيلومترًا، والاحتفاظ بحالة الفبريكا.

بي واي دي L3 موديل 2022

مواصفات السيارة بي واي دي L3 موديل 2022

وتأتي السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات ومنها، عجلة قيادة متعددة الوظائف مالتي فانكشن، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ.

بي واي دي L3 موديل 2022

وتضم السيارة بي واي دي L3 موديل 2022، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية التحكم، وسائد هوائية بالناحية الأمامية للحماية، جنوط رياضية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ريموت تحكم، انذار، زجاج خلفي مظلل، مصابيح ضباب.

بي واي دي L3 موديل 2022

تعتمد السيارة بي واي دي L3 فنياً على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار دفع أمامي.

بي واي دي L3 موديل 2022

سعر السيارة بي واي دي L3 موديل 2022

تُباع السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات، بسعر يبلغ 590 ألف جنيه.