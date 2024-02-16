أخبار السيارات | أرخص "كروس أوفر" تقدمها ستروين..جيلي أوكافانجو العائلية بهذا الثمن..هيونداي النترا HD 2024 "كسر زيرو"

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا واحدة من الخيارات المناسبة، لراغبي شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة وبسعر مناسب، بعد الارتفاع الكبير الذي يشهده سوق السيارات في الوقت الحالي، ومن بين طرازات هذه النسخة ظهرت السيارة أوبترا موديل 2021 للبيع على الانترنت، بمفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة قدرها 100 الف كيلومتر.

ارتفعت من جديد أسعار السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 داخل السوق المحلي، حيث شهدت السيارة زيادة سعرية قدرها 86 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة في مصر، من هذه النسخة العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

ارتفعت أسعار السيارة JS2 موديل 2024، والتي تعد هي أرخص سيارات علامة جاك الصينية المطروحة بالسوق المصري، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة رسمية بلغت 45 ألف جنيه، شملت الفئة المحيدة المقدمة محليًا.

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD، من اشهر السيارات في الشارع المصري وذلك عن فئة السيدان الكورية الجنوبية، وظهرت هذه النسخة للبيع على الانترنت تحت مفهوم "كسر الزيرو"، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 4000 كيلومتر فقط.

شهدت السيارة ستروين C3 اير كروس موديل 2024، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 216 ألف جنيه، و241 ألف جنيه زيادة في أسعار الفئة الثانية، وعلى الرغمن من تلك الزيادات الرسمية، تبقى هذه النسخة هي ارخص سيارة تحمل شعار العلامة الفرنسية "ستروين" عن فئة السيارات الرياضية في مصر.