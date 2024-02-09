أخبار السيارات.. نيسان صني أوتوماتيك بأفضل سعر.. أرخص سيارة موديل 2020.. أحدث أسعار تويوتا كورولا الجديدة..أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة 3008 موديل 2024، من أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية "بيجو"، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، حيث تقدم محليًا من خلال 4 فئات، وبأسعار رسمية تبدأ من 1,909,990 جنيه.

شهدت قائمة سيارات جيتور الصينية، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، حيث تراوحت قيمتها بين 170 ألف و275 ألف جنيه، بحسب الطرازات والفئات، ومنها النسخة X70 موديل 2024، والتي تعد هي ارخص سيارة تقدمها جيتور، بين باقي الطرازات الرياضية عن فئة الـ SUV.

تنوعت السيارات المطروحة للبيع بين موديلات 2023، سواء من ناحية العلامات التجارية أومن ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميمات الهيكلية، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، ومن بينها النسخة سوزوكي فيتارا 2023.

تقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024، بأسعار رسمية تبلغ مليون و125 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية عالية التجيهزات إلى مليون 128 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة من أشهر السيارات الرياضية التي تنتمي لعائلية الـ SUV المقدمة بالسوق المصري.

شهدت أسعار السيارة تويوتا كورولا زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، هي الأولى من نوعها بشكل رسمي منذ بداية العام الحالي، وارتفعت أسعار السيارة رسميًا بقيمة تتراوح بين 550 ألف جنيه حتى 650 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة الشهيرة.

تصدرت السيارة لادا جرانتا قائمة أرخص السيارات المطروحة في مصر لفترات كبيرة، حيث كانت من أبرز السيارات الاقتصادية، ومازالت السيارة تظهر للبيع بأسعار مناسبة، مقارنة بزيادة أسعار السيارة التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.

اكتسبت السيارة نيسان صني "الشكل القديم"، شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، نسبة إلى الإعتمادية، وكفاءة الصانع الياباني، بالإضافة إلى سهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار، إلى جانب المحافظة على قيمتها السعرية، فهي من السيارات المطلوبة بشكل كبير.

تمكنت عملاقة تصنيع السيارات اليابانية ميتسوبيشي، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري على مدار تاريخها العريق، وتواصل العامة التجارية من تعزيز تواجدها في مصر، بطرح مجموعة من الطرازات ومنها النسخة "ميراج" 2024 والتي تعد هي ارخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي عن فئة الـ"هاتشباك".