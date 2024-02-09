نيسان صني "أوتوماتيك" موديل 2010 .. بأفضل سعر للمستعمل

اكتسبت السيارة نيسان صني "الشكل القديم"، شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، نسبة إلى الإعتمادية، وكفاءة الصانع الياباني، بالإضافة إلى سهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار، إلى جانب المحافظة على قيمتها السعرية، فهي من السيارات المطلوبة بشكل كبير.

نيسان صني موديل 2010

وظهرت السيارة نيسان صني موديل 2010، للبيع على الإنترنت بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 180 ألف جنيه، حيث تباع بحالة المستعمل، مع الإحتفاظ بمفهوم الفبريكا من الداخل، بالاضافة إلى اجزاء من الخارج تتضمن الكبوت والسقف وحقيبة التخزين.

نيسان صني موديل 2010

وتضم السيارة نيسان صني 2010 مرايات جانبية كهربائية أمامية وخلفية، وفرش جلد للمقاعد والأرضية، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور، ومكيف هواء يدوي، ريموت كنترول لسهولة فتح وغلق السيارة، انذار مانع للسرقة، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات.

نيسان صني موديل 2010

كما تضم السيارة مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى بلوتوث، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS بعدد 2، وجنوط رياضية، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، ومصابيح ضباب، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وناقل سرعات أوتوماتيك مع تقنية الدفع الأمامي.

نيسان صني موديل 2010

سعر السيارة نيسان صني موديل 2010

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2010 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بواسطة إحدى المنصات المتخصصة في مجال السيارة، بسعر 400 ألف جنيه.