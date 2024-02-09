أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

شهدت أسعار السيارة تويوتا كورولا زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، هي الأولى من نوعها بشكل رسمي منذ بداية العام الحالي، وارتفعت أسعار السيارة رسميًا بقيمة تتراوح بين 550 ألف جنيه حتى 650 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة الشهيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة تويوتا كورولا 2024 في السوق المصري، بعد زيادات فبراير بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

تويوتا كورولا موديل 2024

مواصفات تويوتا كورولا 2024 الفنية

تضم السيارة تويوتا كورولا 2024 ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، متصل بمحرك 4 سلندر، 1600 سي سي، يمكنه ضخ 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

تويوتا كورولا موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة تويوتا كورولا موديل 2024

الفئة الأولى Activeموديل 2024 بسعر مليون و475 ألف جنيه بدلاًمن 925 ألف جنيه.

الفئة الثانية Comfortموديل 2024 بسعر مليون و640 ألف جنيه بدلاً من990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Smartموديل 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه بدلاً من مليون و100 ألف جنيه.

الفئة الرابعة Smart with Sunroof موديل 2024 بسعر مليون و800 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الخامسة Elegance موديل 2024 بسعر مليون و850 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.