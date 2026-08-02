ليون يعلن ضم المدافع النمساوي فيليكس باشر حتى 2031

واصل نادي ليون الفرنسي دعم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بضم قلب الدفاع النمساوي فيليكس باشر قادمًا من إشتوريل البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن النادي رسميًا، اليوم الأحد، ضم باشر بعقد لمدة خمس سنوات فيما كشفت تقارير صحفية عن أن الصفقة كلفت خزينة النادي الفرنسي أكثر من ٤ ملايين يورو.

ووصل المدافع النمساوي إلى ليون بعد موسمين ناجحين مع إشتوريل ولعب الموسم الماضي 35 مباراة مسجلاً هدفين.

وعقب انضمامه للنادي، قال باشر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "هذه لحظة عظيمة لي ولعائلتي.. أنا ممتن للغاية للتوقيع مع أولمبيك ليون.. أتمنى أن نعيش جميعًا لحظات رائعة هذا الموسم، وأتطلع بشوق للعب مع هذا النادي وجماهيره.. أنا شخص طموح، وأحب أن أكون قائدًا للفريق وأن أبذل قصارى جهدي في الملعب".