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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تيجو 7 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو.. اعرف السعر

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2024

تقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024، بأسعار رسمية تبلغ مليون و125 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية عالية التجيهزات إلى مليون 128 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة من أشهر السيارات الرياضية التي تنتمي لعائلية الـ SUV المقدمة بالسوق المصري.

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وظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو، حيث تباع على الانترنت بعدد كيلومترات يسجل 0، بالاضافة إلى انتمائها إلى الفئة الثانية HIGHLINE عالية التجهيزات، وبمفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا.

شيري تيجو 7 موديل 2024 

وتضم السيارة باقة من التجهيزات ابرزها فتحة سقف بانوراما زجاجية، جنوط رياضية، شبكة متعددة الفتحات باللون الاسود اللامع، مرايات كهربائية جانبية، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا، مصابيح ضباب، اضاءة LED.

شيري تيجو 7 موديل 2024 

وتحتوي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 على زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مكيف هواء، عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، فرامل يد كهربائية.

شيري تيجو 7 موديل 2024 

وتعتمد السيارة على وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، زجاج كهربائي، منظومة فرامل عالية الاداء ABS وEBD وبرنامج ESP، ومتابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX، انذار مانع للسرقة.

شيري تيجو 7 موديل 2024 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024، عم طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء 6 غيار، مدعومة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو" بقوة 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 

 

تباع السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر مليون 340 ألف جنيه.

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