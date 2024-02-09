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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |سعر أرخص نوع "زيرو" في مصر.. كيا سبورتاج 2024 "توب لاين" ومرسيدس GLA للبيع.. إم جي 5 موديل 2020 بأرخص قيمة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

السعر الرسمي لـ أرخص سيارة "زيرو" في مصر

تتنوع السيارات المقدمة في مصر، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى اختلاف عنصر التصميم بين الهاتشباك، والكروس اوفر وسيارات الـ SUV الرياضية، وأيضا فئة السيدان.

 

كيا سبورتاج 2024 "توب لاين" للبيع بهذا المبلغ

ظهرت سيارة كيا سبورتاج 2024، للبيع في مصر بحالة الزيرو، بواسطة إحدى الصفحات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال عبر الانترنت، حيث لم تقطع سوى 100 كيلومتر فقط، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بشكل كامل، إلى جانب إنتمائها لفئة "توب لاين".

 

اشتري إم جي 5 موديل 2020 بأرخص سعر في مصر

ظهرت السيارة إم جي 5 موديل 2020، للبيع على الانترنت، بعدما قطعت مسافة إجمالية قدرها 100 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت حالة المستعمل، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، ولعل من ابرز مميزات هذه النسخة هو انتمائها إلى الفئة LUXURY عالية التجهيزات.

 

أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا في مصر.. بالأسعار

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن أكثر شركات السيارات الكورية الجنوبية، الأكثر مبيعًا داخل السوق المصري، خلال العام الماضي 2023، ووفقًا للتقرير شهدت مبيعات السيارات الكورية الجنوبية تراجعًا بمعدل 44%.

 

مرسيدس GLA موديل 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر

ظهرت السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 للبيع تحت حالة "كسر الزيرو"، عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجالة بيع السيارات على الإنترنت، حيث تقدم تلك النسخة بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع باقة عالية من التجهيزات، وتباع السيارة بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط.

 

أحدث أسعار سانج يونج توريس 2024 بالسوق المصري

شهدت السيارة سانج يونج توريس زيادة سعرية جديدة، شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 451 ألف جنيه، وزيادة 491 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت أسعار الفئة الثالثة والرابعة بقيمة تترواح بين 562 ألف و591 ألف جنيه.

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