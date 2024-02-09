أحدث أسعار سانج يونج توريس 2024 بالسوق المصري

شهدت السيارة سانج يونج توريس زيادة سعرية جديدة، شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 451 ألف جنيه، وزيادة 491 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت أسعار الفئة الثالثة والرابعة بقيمة تترواح بين 562 ألف و591 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أحدث أسعار سانج يونج توريس 2024 في السوق المصري، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية.

سانج يونج توريس 2024

تأتي السيارة سانج يونج توريس 2024 بتجهيزات فنية تتضمن، محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ويضخ هذا المحرك قوة إجمالية قدرها 168 حصانا، مع 280 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار "دفع أمامي".

سانج يونج توريس 2024

وتضم السيارة سانج يونج توريس 2024 عدد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، شاشة تعمل باللمس، نظام ترفيهي، مقودحركة متعدد الوظائف، فتحة سقف بانوراما، أقفال خارجية تعمل باللمس، بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك، جنوط رياضية، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، حساسات حركة، كاميرا.

سانج يونج توريس 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سانج يونج توريس 2024 في مصر

أول فئة موديل 2024 بسعر 2 مليون و50 ألف جنيه بدلاً من مليون و599 ألف جنيه.

ثاني فئة موديل 2024 بسعر 2 مليون و190 ألف جنيه بدلاً من مليون و699 ألف جنيه.

ثالث فئة موديل 2024 بسعر 2 مليون و450 ألف جنيه بدلاً من مليون و888 ألف جنيه.

رابع فئة موديل 2024 بسعر 2 مليون و590 ألف جنيه بدلاً من مليون و999 ألف جنيه.