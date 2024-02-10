أخبار السيارات.. سعر أرخص سيارة رياضية 2024 .. رينو لوجان 2016 أوتوماتيك بأفضل سعر.. بـ 80 ألف جنيه اركب هذه العربة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت السيارة جيلي كول راي موديل 2024 "فيس ليفت"، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار الفئة الأولى من تلك النسخة بقيمة قدرها 160 ألف جنيه، و165 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثالثة بقيمة بلغت 190 ألف جنيه، و200 ألف جنيه زيادة في أسعار الفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB من اشهر سيارات السيدان التي تقدم بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر 5 فئات من التجهيزات، وشهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة مع بداية فبراير الجاري من العام 2024، لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 860 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

تقدم شركة جيتور الصينية عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة X90 PLUS، والتي تعد هي النسخة الأغلى سعرًا بين قائمة سيارات جيتور المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

تعتبر السيارة GX3 برو، هي أرخص إصدارات العلامة التجارية الصينية جيلي، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المطروحة داخل السوق المصري، ضمن موديلات 2024، ويتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

حققت السيارة فيات تيبو شعبية كبيرة داخل السوق المصري منذ انطلاقتها الاولى، نسبة إلى علامتها التجارية الإيطالية الشهيرة، وتصميم السيارة المميز، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها، بالاضافة إلى سعرها الإقتصادي مع بداية طرحها.

شهدت أسعار السيارة إم جي 5 موديل 2024 مفاجأة كبيرة داخل السوق المصري، بعد تخطيها حاجر المليون رسميًا، حيث ارتفع سعر الفئة الأولى من تلك النسخة بقيمة قدرها 130 ألف جنيه، بينما بلغ حجم زيادة سعر الفئة الثانية بنحو 150 ألف جنيه.

ظهرت السيارة رينو لوجان للبيع على الإنترنت بحالة الفبريكا بالكامل، بالاضافة إلى تمتها بعدد كيلومترات منخفضة تقدر بـ 95 ألف كم فقط، حيث تباع السيارة عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال تحت مفهوم المستعمل.

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، وسط الزيادات المستمرة التي يشهدها سوق السيارات خلال الفترة الحالية، وتبقى السيارة سوزوكي ماروتي احد الحلول لمن يرغب في شراء سيارة رخيصة الثمن مقارنة بباقي الطرازات حاليًا.