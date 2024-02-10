أخبار السيارات.. سعر أرخص سيارة رياضية 2024 .. رينو لوجان 2016 أوتوماتيك بأفضل سعر.. بـ 80 ألف جنيه اركب هذه العربة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أسعار جيلي كول راي 2024 الجديدة في مصر .. صور
شهدت السيارة جيلي كول راي موديل 2024 "فيس ليفت"، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار الفئة الأولى من تلك النسخة بقيمة قدرها 160 ألف جنيه، و165 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثالثة بقيمة بلغت 190 ألف جنيه، و200 ألف جنيه زيادة في أسعار الفئة الرابعة كاملة التجهيزات.
الأسعار الرسمية لـ هيونداي اكسنت RB 2024 بالسوق المصري
تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB من اشهر سيارات السيدان التي تقدم بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر 5 فئات من التجهيزات، وشهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة مع بداية فبراير الجاري من العام 2024، لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 860 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.
بعد الأسعار الجديدة.. أغلى سيارة تقدمها جيتور في مصر| تعرف عليها
تقدم شركة جيتور الصينية عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة X90 PLUS، والتي تعد هي النسخة الأغلى سعرًا بين قائمة سيارات جيتور المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.
سعر أرخص سيارة رياضية في 2024 .. وصلت كام ؟
تعتبر السيارة GX3 برو، هي أرخص إصدارات العلامة التجارية الصينية جيلي، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المطروحة داخل السوق المصري، ضمن موديلات 2024، ويتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.
فيات تيبو 2019 "أوتوماتيك" أعلى فئة .. للبيع بهذا السعر
حققت السيارة فيات تيبو شعبية كبيرة داخل السوق المصري منذ انطلاقتها الاولى، نسبة إلى علامتها التجارية الإيطالية الشهيرة، وتصميم السيارة المميز، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها، بالاضافة إلى سعرها الإقتصادي مع بداية طرحها.
أسعار إم جي 5 موديل 2024 تكسر حاجر المليون للمرة الأولى
شهدت أسعار السيارة إم جي 5 موديل 2024 مفاجأة كبيرة داخل السوق المصري، بعد تخطيها حاجر المليون رسميًا، حيث ارتفع سعر الفئة الأولى من تلك النسخة بقيمة قدرها 130 ألف جنيه، بينما بلغ حجم زيادة سعر الفئة الثانية بنحو 150 ألف جنيه.
رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" بأفضل سعر في مصر
ظهرت السيارة رينو لوجان للبيع على الإنترنت بحالة الفبريكا بالكامل، بالاضافة إلى تمتها بعدد كيلومترات منخفضة تقدر بـ 95 ألف كم فقط، حيث تباع السيارة عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال تحت مفهوم المستعمل.
بـ 80 ألف جنيه .. اركب سيارة موديل 2000 "هاتشباك"
يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، وسط الزيادات المستمرة التي يشهدها سوق السيارات خلال الفترة الحالية، وتبقى السيارة سوزوكي ماروتي احد الحلول لمن يرغب في شراء سيارة رخيصة الثمن مقارنة بباقي الطرازات حاليًا.