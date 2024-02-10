رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" بأفضل سعر في مصر

ظهرت السيارة رينو لوجان للبيع على الإنترنت بحالة الفبريكا بالكامل، بالاضافة إلى تمتها بعدد كيلومترات منخفضة تقدر بـ 95 ألف كم فقط، حيث تباع السيارة عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال تحت مفهوم المستعمل.

وتأتي السيارة رينو لوجان التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن موديلات 2016، مع انتمائها إلى فئة السيدان، وتضم هذه النسخة باقة من التجهيزات ومنها، نظام صوتي ترفيهي مدخل USB، وبلوتوث، بالاضافة إلى مكيف هواء، وعجلة قيادة باور.

رينو لوجان 2016

وتضم السيارة رينو لوجان 4 زجاج كهربائي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع ابعاد خارجية بلغت 4348 مم للطول الكلي، و1994 مم للعرض.

رينو لوجان 2016

وتأتي السيارة بارتفاع كلي يقدر بـ 1517 مم، و2634 مم لطول قاعدة العجلات، بينما تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

رينو لوجان 2016

سعر رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك"

ظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2016 للبيع على الانترنت عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر 440 ألف جنيه.