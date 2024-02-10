بـ 80 ألف جنيه .. اركب سيارة موديل 2000 "هاتشباك"

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، وسط الزيادات المستمرة التي يشهدها سوق السيارات خلال الفترة الحالية، وتبقى السيارة سوزوكي ماروتي احد الحلول لمن يرغب في شراء سيارة رخيصة الثمن مقارنة بباقي الطرازات حاليًا.

وتعتبر السيارة سوزوكي ماروتي من اشهر السيارات التي انطلقت داخل السوق المصري، وذلك عن فئة الهاتشباك، حيث اشتهرت بأبعادها الخارجية المتقاربة إلى حد كبير، والتي تتيح سهولة في عملية الاصطفاف والحركة، مما جعلها أحد أبرز الخيارات أمام الكثير من المبتدئين في قيادة السيارات.

سوزوكي ماروتي

وظهرت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2000، للبيع على الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 ألف كيلومتر، مع احتفائظها بحالة الفبريكا من الداخل، ولكنها خضعت خارجيًا إلى عملية تحديد الطلاء بالكامل.

سوزوكي ماروتي

وتقدم السيارة بعدد 4 اطارات جديدة، وتضم من الداخل مقاعدة من الجلد، ونظام صوتي ترفيهي، وبطارية جديدة، ويعد من ابرز ما تتميز به تلك النسخة سعتها اللترية المنخفضة والتي تعمل بشكل اقتصادي كبير في توفير الوقود.

سوزوكي ماروتي

حيث تقدم السيارة ماروتي موديل 2000 بمحرك 800 سي سي، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار، مع العمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى حصول السيارة على مفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة.

سوزوكي ماروتي

سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2000

تباع السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2000 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها 80 ألف جنيه.