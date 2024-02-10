عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 80 ألف جنيه .. اركب سيارة موديل 2000 "هاتشباك"

سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، وسط الزيادات المستمرة التي يشهدها سوق السيارات خلال الفترة الحالية، وتبقى السيارة سوزوكي ماروتي احد الحلول لمن يرغب في شراء سيارة رخيصة الثمن مقارنة بباقي الطرازات حاليًا.

أرخص سيارة هاتشباك أوتوماتيك من ميتسوبيشي.. كم يبلغ سعرها ؟

سعر أرخص سيارة مستعملة موديل 2020 في مصر

أرخص سيارة من جيتور 2024 بعد الزيادة الجديدة .. صور

أرخص سيارة "كسر زيرو" في مصر .. اعرف سعرها

وتعتبر السيارة سوزوكي ماروتي من اشهر السيارات التي انطلقت داخل السوق المصري، وذلك عن فئة الهاتشباك، حيث اشتهرت بأبعادها الخارجية المتقاربة إلى حد كبير، والتي تتيح سهولة في عملية الاصطفاف والحركة، مما جعلها أحد أبرز الخيارات أمام الكثير من المبتدئين في قيادة السيارات.

سوزوكي ماروتي

وظهرت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2000، للبيع على الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 ألف كيلومتر، مع احتفائظها بحالة الفبريكا من الداخل، ولكنها خضعت خارجيًا إلى عملية تحديد الطلاء بالكامل.

سوزوكي ماروتي

وتقدم السيارة بعدد 4 اطارات جديدة، وتضم من الداخل مقاعدة من الجلد، ونظام صوتي ترفيهي، وبطارية جديدة، ويعد من ابرز ما تتميز به تلك النسخة سعتها اللترية المنخفضة والتي تعمل بشكل اقتصادي كبير في توفير الوقود.

سوزوكي ماروتي

حيث تقدم السيارة ماروتي موديل 2000 بمحرك 800 سي سي، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار، مع العمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى حصول السيارة على مفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة.

سوزوكي ماروتي

سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2000 

 

تباع السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2000 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها 80 ألف جنيه.

سيارة سيارة مستعملة سعر سوزوكي ماروتي سعر سوزوكي ماروتي موديل 2000 السيارة سوزوكي ماروتي ارخص سيارة ارخص سيارة مستعملة سعر ارخص سيارة مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

بعد الأسعار الجديدة.. أغلى سيارة تقدمها جيتور في مصر| تعرف عليها

الأسعار الرسمية لـ هيونداي أكسنت RB 2024 بالسوق المصري

أسعار جيلي كول راي 2024 الجديدة في مصر .. صور

الأسعار الجديدة لـ JMC النصف نقل خلال فبراير 2024

أرخص سيارة هاتشباك أوتوماتيك من ميتسوبيشي.. كم يبلغ سعرها ؟

نيسان صني "أوتوماتيك" موديل 2010 .. بأفضل سعر للمستعمل

سعر أرخص سيارة مستعملة موديل 2020 في مصر

أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

ترشيحاتنا

للمرة الثانية| قطر يتوج بلقب أمم آسيا بعد الفوز 3-1 على الأردن

تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة إلى 40 عاما بدلا من 30.. مشروع قانون

دعاء بعد ثبوت رؤية هلال شهر شعبان .. ردده الآن

كم يوما على موعد شهر رمضان 2024.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

جيش وسياسيون.. إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تل أبيب

خط الرورو.. ثورة في التجارة المصرية وبوابة عبور نحو أسواق عالمية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

لماذا رفض بوريس باسترناك جائزة نوبل ؟ ..تفاصيل تاريخية مدهشة

سمير غانم حاضرا.. تفاصيل تكريم حسن الرداد وإيمي بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

فيديو

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

ليس لنا مصالح مع بولندا.. «بوتين» يخرج عن صمته منذ الحرب الروسية الأوكرانية|فيديوجراف

سمية درويش تطرح أولى أغانيها مع روتانا بعنوان "أذاني"

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ