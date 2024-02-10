بعد الأسعار الجديدة.. أغلى سيارة تقدمها جيتور في مصر| تعرف عليها

تقدم شركة جيتور الصينية عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة X90 PLUS، والتي تعد هي النسخة الأغلى سعرًا بين قائمة سيارات جيتور المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

جيتور "X90 PLUS موديل 2024"

وشهدت هذه السيارة زيادة سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية قدرها 275 ألف جنيه، بينما شهدت باقى قائمة جيتور زيادة سعرية رسمية لجميع الطرازات المطروحة محليًا، تراوحت بين 170 ألف جنيه وحتى 242 ألف جنيه.

جيتور "X90 PLUS موديل 2024"

ابعاد وقياسات السيارة جيتور "X90 PLUS موديل 2024"

طول قاعدة العجلات 2850 مم.

الطول الكلي للسيارة 4858 مم.

إجمالي عرض السيارة 1925 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1780 مم.

عدد المقاعد 7.

سعة خزان الوقود 57 لتر.

جيتور "X90 PLUS موديل 2024"

مواصفات السيارة جيتور "X90 PLUS موديل 2024" الفنية

تضم السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار طراز DSG.

جيتور "X90 PLUS موديل 2024"

سعر اغلى سيارة تقدمها جيتور في مصر "X90 PLUS موديل 2024"

ارتفع سعر السيارة الرسمي بقيمة إجمالية بلغت 275 ألف جنيه، حيث تباع بسعر مليون و844 ألف جنيه بدلاً من مليون و569 ألف جنيه.