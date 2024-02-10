عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الأسعار الجديدة.. أغلى سيارة تقدمها جيتور في مصر| تعرف عليها

جيتور X90 PLUS موديل
جيتور "X90 PLUS موديل 2024"

تقدم شركة جيتور الصينية عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة X90 PLUS، والتي تعد هي النسخة الأغلى سعرًا بين قائمة سيارات جيتور المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

أرخص سيارة هاتشباك أوتوماتيك من ميتسوبيشي.. كم يبلغ سعرها ؟

سوزوكي فيتارا موديل 2023 "كسر زيرو" للبيع بهذا السعر

سعر أرخص سيارة مستعملة موديل 2020 في مصر

مرسيدس GLA موديل 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر

جيتور  "X90 PLUS موديل 2024"

وشهدت هذه السيارة زيادة سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية قدرها 275 ألف جنيه، بينما شهدت باقى قائمة جيتور زيادة سعرية رسمية لجميع الطرازات المطروحة محليًا، تراوحت بين 170 ألف جنيه وحتى 242 ألف جنيه.

جيتور  "X90 PLUS موديل 2024"

ابعاد وقياسات السيارة جيتور "X90 PLUS موديل 2024"

 

  • طول قاعدة العجلات 2850 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4858 مم.
  • إجمالي عرض السيارة 1925 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1780 مم.
  • عدد المقاعد 7.
  • سعة خزان الوقود 57 لتر.
جيتور  "X90 PLUS موديل 2024"

مواصفات السيارة جيتور "X90 PLUS موديل 2024" الفنية

 

تضم السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار طراز DSG.

جيتور  "X90 PLUS موديل 2024"

سعر اغلى سيارة تقدمها جيتور في مصر "X90 PLUS موديل 2024"

 

ارتفع سعر السيارة الرسمي بقيمة إجمالية بلغت 275 ألف جنيه، حيث تباع بسعر مليون و844 ألف جنيه بدلاً من مليون و569 ألف جنيه.

جيتور X90 X90 PLUS سعر أغلى سيارة سعر جيتور X90 PLUS سعر جيتور X90 PLUS موديل 2024 أسعار جيتور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

موضوعات متعلقة

أسعار جيلي كول راي 2024 الجديدة في مصر .. صور

الأسعار الجديدة لـ JMC النصف نقل خلال فبراير 2024

أرخص سيارة هاتشباك أوتوماتيك من ميتسوبيشي.. كم يبلغ سعرها ؟

نيسان صني "أوتوماتيك" موديل 2010 .. بأفضل سعر للمستعمل

سعر أرخص سيارة مستعملة موديل 2020 في مصر

أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

شيري تيجو 7 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو.. اعرف السعر

سوزوكي فيتارا موديل 2023 "كسر زيرو" للبيع بهذا السعر

ترشيحاتنا

روسيا هي العدو.. زعيم الناتو يطلب الاستعداد الفوري لمواجهة بوتين

سعر أرخص سيارة رياضية في 2024 .. وصلت كام ؟

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة.. والأرصاد تحذر

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب.. ونصائح هامة من الشعبة للراغبين في الاستثمار

بشأن رفح.. نداء عاجل من حماس إلى جامعة الدول العربية

قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل بالقوات المسلحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

عمرو دياب ينشر صور حفله في مدينة جدة| شاهد

تحذير| لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

فيديو

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ