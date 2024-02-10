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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيات تيبو 2019 "أوتوماتيك" أعلى فئة .. للبيع بهذا السعر

السيارة فيات تيبو
السيارة فيات تيبو 2019

حققت السيارة فيات تيبو شعبية كبيرة داخل السوق المصري منذ انطلاقتها الاولى، نسبة إلى علامتها التجارية الإيطالية الشهيرة، وتصميم السيارة المميز، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها، بالاضافة إلى سعرها الإقتصادي مع بداية طرحها.

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وظهرت السيارة فيات تيبو موديل 2019، للبيع على الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 180 ألف كيلومتر، وتتمتع هذه النسخة بحالة الفبريكا من الداخل، عدا بعض التحديثات الخارجية.

 السيارة فيات تيبو 2019

وتأتي السيارة فيات تيبو موديل 2019 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات، وتضم جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية التحكم "ضم"، مكيف هواء، ريموت تحكم،قفل مركزي.

 السيارة فيات تيبو 2019

وتحتوي ايضا السيارة فيات تيبو 2019 على نظام صوتي ترفيهي مشغل اسطوانات ومدخل AUX وUSB، وانذار مانع للسرقة، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى مثبت سرعة، حساسات ركن، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

 السيارة فيات تيبو 2019

تضم السيارة فيات تيبو 2019 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن متر.

 السيارة فيات تيبو 2019

سعر السيارة فيات تيبو 2019 "أوتوماتيك" اعلى فئة

 

تباع السيارة فيات تيبو 2019 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر 700 ألف جنيه.

 السيارة فيات تيبو 2019
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