جيلي أوكافانجو العائلية ذات الـ 7 مقاعد .. اعرف سعرها الرسمي

ارتفعت من جديد أسعار السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 داخل السوق المحلي، حيث شهدت السيارة زيادة سعرية قدرها 86 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة في مصر، من هذه النسخة العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 بعد زيادات فبراير، بالاضافة إلى عرض أبرز مواصفاتها الفنية.

جيلي أوكافانجو موديل 2024

مواصفات جيلي أوكافانجو موديل 2024

تسارع السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11 ثانية.

المحرك سعة 1500 سي سي "تيربو".

القوة الإجمالية 190 حصان و300 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG.

استهلاك للوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقنية الجر الأمامي للعجلات.

جيلي أوكافانجو موديل 2024

أبعاد السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024

طول قاعدة العجلات 2815 مم.

الطول الكلي للسيارة 4835 مم.

العرض الكلي للسيارة 1900 مم.

ارتفاع السيارة الكلي 1780 مم.

حقيبة التخزين سعة 257 لتر.

7 مقاعد.

خزان وقود سعة 60 لترا.

جيلي أوكافانجو موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 في مصر

شهدت السيارة العائلية جيلي أوكافانجو 2024 زيادة سعرية إجمالية قدرها 86 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و599 ألفا و900 جنيه بدلاً من مليون و513 ألفا و900 جنيه.