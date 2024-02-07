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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| قيادة السيارات بارتداء نظارات الواقع الافتراضي .. علامات تدل على تلف علبة التوجيه بـ السيارات

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

انتاب رواد التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية  حالة من الغصب ، وذلك بعدما تم نشر فيديو لـ عدد من سائقي سيارات تسلا وهم يقودون السيارات ويرتدون نظارات الواقع الافتراضي أثناء القيادة .

علبة التوجيه بالسيارات هي عبارة عن حلقة دائرية الشكل يتحكم السائق من خلالها باتجاه سير السيارة ، وتتكون علبة التوجيه من أذرع ربط ووصلت توجيه ، وأي خلل بـ علبة التوجيه تجعل السائق يفقد السيطرة علي السيارة خصوصا علي الطرق السريعة ، وذلك يؤدي الي تزايد فرص الحوادث .

كشفت شركة سيتروين الفرنسية عن طرازها الجديد سيتروين  e-C3 الكهربائية الصغيرة، وتنتمي e-C3  لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

شركة ميتسوبيشي تقدم العديد من طرازاتها داخل سوق السيارات المصري ، وتوافره تلك الإصدارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV، وذلك من أجل تلبية رغبات المصريين في الحصول علي سيارات جديدة بإمكانيات متطورة ، ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 ، وتنتمي إكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار السيارات الجديدة داخل السوق المصري للسيارات تشهد ارتفاعات مستمرة نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من الأزمات الطاحنة.

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