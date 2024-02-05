أخبار السيارات| الفئة الرابعة الجديدة "الكوبيه" من بي إم دبليو تباع بهذه الأسعار.. علامات تدل على نقص مياه الردياتير

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الردياتير الخاص بالسيارات يلعب دورا مهما في الحفاظ على سلامة المحرك، لأنه يمنع حرارة المحرك من الارتفاع ويحافظ عليها عند درجة حرارة معينة، من أجل تقديم أفضل أداء ممكن ، بجانب الحد من المشاكل الميكانيكية المتوقعة.

كشفت شركة بي إم دبليو البافارية عن إطلاق طرازها الجديد وهو بي إم دبليو الفئة الرابعة ، وتنتمي الفئة الرابعة لفئة السيارات الكوبيه ، وتمتلك سيارة بي إم دبلي الفئة الرابعة بابين فقط .

كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي Q7 ، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر أودي Q7 بتصميم متميز وعصري .

يتوافر للصناع الفرنسي بالسوق المصري عدد كبير كم طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجده تلك السيارات بالسوق المصري لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة تعمل علي راحة قائد السيارة ، وجاء تلك الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة ، ومن ضمنها سيارات الصانع الصيني التي تقدم بمختلف فئاتها ، وتواجده تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلى الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .