أخبار السيارات| ميتسوبيشي شارك 2016 اعرف بكام ..أصغر سيارة جيب بهذا السعر وأرخص عربية فرنسية موديل 2024 مفاجأة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة CITROEN C-ELYSEE، هي ارخص سيارة تحمل شعار العلامة الفرنسية في مصر، بين موديلات 2024، وتقدم هذه النسخة محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتنمي إلى عائلة السيدان، وبسعر يبدأ من 889,000 جنيه للفئة الأولى COMFORT.

تقدم شركة جيب عدد كبير من سياراتها سواء عالميًا أو محليًا، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة "رينيجيد"، والتي تعد أصغر سيارة تقدمها JEEP، وذلك عن فئة الـ SUV، والتي تقدم بمظهر رياضي، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

شهدت السيارة BMW X4 موديل 2024، زيادة سعرية رسمية خلال الايام القليلة الماضية، قدرت بـ 900 ألف جنيه، وشملت هذه الزيادة الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة بالسوق المصري X4 xDrive30i M Sport، والتي تنتمي إلى عائلة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدام.

تحتل سيارة سوزوكي اسبريسو المركز الأول كأرخص سيارة مقدمة بالسوق المصري، سواء بحالة الزيرو، أو كسر الزيرو ايضا، ومنها النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، والتي تنتمي إلى موديلات 2022.

تعتبر النسخة هيونداي توسان 2024، من أشهر السيارات الرياضية على الساحة حاليًا، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تعتمد السيارة على مظهر خارجي رياضي، مع مقدمة تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات بحسب الفئة المطروحة.

ظهرت السيارة MG 5 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو، عبر احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وتعد هذه السيارة من اشهر اصدارات العلامة التجارية "إم جي"، بالاضافة إلى تصدرها قائمة الأرخص سعرًا بين باقي الطرازات.

استطاعت السيارة هيونداي فيرنا، أن تحقق شعبية كبيرة ومكانة خاصة بالسوق المصري، حيث تتمتع السيارة بعدد من السمات المهمة وابرزها، سعرها المميز مقارنة بسيارات اخرى، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها انتشارها بشكل كبير، إلى جانب الإعتمادية وسهولة صيانتها.

حققت السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى انتمائها لإصدارات العلامة التجارية اليابانية، بالاضافة إلى تمتعها بحزمة من التجهيزات التقنية بحسب الفئات المقدمة ايضا، إلى جانب تصميمها السيدان الأقرب للرياضي والذي يفضلة الكثير من الشباب.