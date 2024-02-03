عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| ميتسوبيشي شارك 2016 اعرف بكام ..أصغر سيارة جيب بهذا السعر وأرخص عربية فرنسية موديل 2024 مفاجأة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

السعر الرسمي لأرخص سيارة فرنسية في مصر موديل 2024

تعتبر السيارة CITROEN C-ELYSEE، هي ارخص سيارة تحمل شعار العلامة الفرنسية في مصر، بين موديلات 2024، وتقدم هذه النسخة محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتنمي إلى عائلة السيدان، وبسعر يبدأ من 889,000 جنيه للفئة الأولى COMFORT.

 

أصغر سيارة من جيب "أعلى فئة" 2017 وبهذا السعر

تقدم شركة جيب عدد كبير من سياراتها سواء عالميًا أو محليًا، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة "رينيجيد"، والتي تعد أصغر سيارة تقدمها JEEP، وذلك عن فئة الـ SUV، والتي تقدم بمظهر رياضي، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

 

السعر الجديد لـ BMW X4 موديل 2024 في مصر

شهدت السيارة BMW X4 موديل 2024، زيادة سعرية رسمية خلال الايام القليلة الماضية، قدرت بـ 900 ألف جنيه، وشملت هذه الزيادة الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة بالسوق المصري X4 xDrive30i M Sport، والتي تنتمي إلى عائلة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدام.

 

أرخص سيارة "كسر زيرو" في مصر .. اعرف سعرها

تحتل سيارة سوزوكي اسبريسو المركز الأول كأرخص سيارة مقدمة بالسوق المصري، سواء بحالة الزيرو، أو كسر الزيرو ايضا، ومنها النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، والتي تنتمي إلى موديلات 2022.

 

هيونداي توسان 2024 بحالة الزيرو للبيع بهذا المبلغ .. صور

تعتبر النسخة هيونداي توسان 2024، من أشهر السيارات الرياضية على الساحة حاليًا، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تعتمد السيارة على مظهر خارجي رياضي، مع مقدمة تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات بحسب الفئة المطروحة.

 

اركب MG 5 موديل 2024 "بحالة الزيرو" .. اعرف بكام ؟

ظهرت السيارة MG 5 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو، عبر احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وتعد هذه السيارة من اشهر اصدارات العلامة التجارية "إم جي"، بالاضافة إلى تصدرها قائمة الأرخص سعرًا بين باقي الطرازات.

 

هيونداي فيرنا "كاملة أوتوماتيك" 2009 .. للبيع بهذا السعر 

استطاعت السيارة هيونداي فيرنا، أن تحقق شعبية كبيرة ومكانة خاصة بالسوق المصري، حيث تتمتع السيارة بعدد من السمات المهمة وابرزها، سعرها المميز مقارنة بسيارات اخرى، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها انتشارها بشكل كبير، إلى جانب الإعتمادية وسهولة صيانتها.

 

ميتسوبيشي شارك أوتوماتيك 2016 بأفضل سعر للمستعمل.. صور

حققت السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى انتمائها لإصدارات العلامة التجارية اليابانية، بالاضافة إلى تمتعها بحزمة من التجهيزات التقنية بحسب الفئات المقدمة ايضا، إلى جانب تصميمها السيدان الأقرب للرياضي والذي يفضلة الكثير من الشباب.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد ارخص سيارة أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

عينيها راحت .. كواليس ومفاجآت جديدة في الاعتداء على ممرضة شبرا العام

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات.. أسعار نيسان صني وسنترا 2024.. أرخص شيري في مصر..ك يا سبورتاج 2024 للبيع بحالة الزيرو.. أسعار BMW X5

أخبار السيارات| اركب هيونداي I10 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل.. شيفروليه لانوس 2013 بهذا السعر.. أرخص سيارة تقدمها BMW في مصر

أدريان برودي وهيلينا كريستنسن يقودان السيارات الكهربائية

أخبار السيارات| تعرف على أهمية الفيوزات بالسيارات.. أسعار سوزوكي الفان 2024 بدون زيادات

نيك كاسيدي يحقق الفوز في الموسم العاشر للفورمولا إي

الفورمولا إي تتصدر تصنيفات الاستدامة العالمية

أخبار السيارات| أرخص سيارة "زيرو" في مصر.. كيا سبورتاج 2017 "هاي لاين" بأفضل سعر.. سيارات عائلية تبدأ من 288 ألف جنيه

أخبار السيارات| علامات تدل على تلف قواطيش البطارية.. وأسعار مرسيدس C 180 خلال عام 2024 الجاري

ترشيحاتنا

حكم استخدام الصور العارية في الإعلانات والدعاية.. دار الإفتاء ترد

الساحر.. أول تعليق من شيكابالا على انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

مدريتش بنفسي بعد الكلمة دي .. جريمة سواق توك توك في أوسيم

بعد 45 سنة زواج ..مسن ينهي حياة زوجته لرفضها إعطائه مصروفا من معاشه بأسيوط

رواتب وضباط شرطة .. حماس تبدأ بالظهور من جديد في أجزاء بغزة

العراق تسلم السفارة الأمريكية بـ بغداد مذكرة احتجاج على قصف الولايات المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

وفاة والدة تارا عماد والجنازة غدًا بمسجد الشرطة

نجم السنغال يطيح بحكام مصريين من أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟

وليد توفيق يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم على طريقته الخاصة |شاهد

فيديو

أمطار وثلوج ورياح .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

 قبل عيد الحب.. نزار الفارس ينشر فيديو جديدا مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

اﻟﻤﺰﻳﺪ